تصفيات مونديال 2018: تركيا تواصل صحوتها

واصلت تركيا صحوتها بفوزها على ضيفتها فنلندا 2-صفر اليوم الجمعة في أنطاليا، وذلك في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا.

وتدين تركيا بفوزها إلى مهاجم بشيكتاش جنك طوسون الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 9 و13.

وهو الفوز الثاني على التوالي لتركيا بعد الأول على ضيفتها كوسوفو 2-صفر في الجولة الرابعة، وذلك بعد تعادلين مع مضيفتها كرواتيا (1-1) وضيفتها أوكرانيا (2-2) وخسارة أمام مضيفتها أيسلندا (صفر-2) على التوالي في الجولات الثلاث الأولى.

ورفعت تركيا رصيدها إلى 8 نقاط، وارتقت إلى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أوكرانيا، التي تحل لاحقا ضيفة على كرواتيا المتصدرة (10نقاط).

في المقابل، منيت فنلندا بخسارتها الرابعة على التوالي، فتجمد رصيدها عند نقطة واحدة في المركز الخامس قبل الاخير بفارق الاهداف أمام كوسوفو الأخيرة والتي تنتظرها مباراة قوية لاحقا أمام ضيفتها ايسلندا التي تراجعت إلى المركز الرابع مؤقتا (7 نقاط).