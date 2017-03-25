السداسي الإسباني مهدد بالغياب عن قمة إيطاليا

كان من المتوقع أن يبحث كلاً من سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وثياغو ألكانتارا وفيتولو ودييغو كوستا عن بطاقة صفراء تغيبهم عن مواجهة منتخب إسبانيا مع مقدونيا، لكن ذلك لم يحدث، وسيخوض اللاعبون المباراة المقبلة وسط قلق شديد من حصولهم على بطاقة صفراء تغيبهم عن مواجهة إيطاليا الهامة.

وخاض المنتخب الإسباني مباراة إسرائيل ولديه ستة لاعبين يعانون من إمكانية الإيقاف في المباراة التالية في حال حصولهم على الإنذار في مواجهة الأمس.

ولم يحصل السداسي على أي بطاقة صفراء في مباراة الجمعة للغياب عن مباراة مقدونيا بدلا من التعرض لخطر الغياب عن صفوف الفريق في لقاء إيطاليا. ليصبح كل منهم بحاجة إلى توخي الحذر في مباراة مقدونيا خشية الغياب أمام الآزوري.

واحتاج المنتخب الإسباني للفوز على إسرائيل 4-1 من أجل الحفاظ على تفوقه أمام المنتخب الإيطالي الذي تغلب في نفس الوقت على نظيره الألباني 2- صفر في مباراة أخرى بالمجموعة السابعة في التصفيات.

وخلال الجولة التالية من التصفيات والتي تقام في يونيو المقبل يلتقي المنتخب الإسباني نظيره المقدوني فيما يلتقي الآزوري منتخب ليشتنشتاين.

ويستضيف المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي في سبتمبر المقبل وهي المواجهة التي ينتظر أن تحسم الصراع بينهما على صدارة المجموعة.