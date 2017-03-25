جو هارت: من الجيد اللعب بطريقة كونتي

أشاد جو هارت حارس إنجلترا بتجربة اعتماد منتخب بلاده على طريقة 3-4-3 أمام ألمانيا في مباراة ودية لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي وقال إنه من الجيد تجربة "شيء جديد".



ورغم خسارة إنجلترا 1-صفر في دورتموند فإن أداء الفريق حظي بالإشادة على نطاق واسع.



وبنفس هذه الخطة يحقق تشيلسي نجاحا ويتصدر الدوري الإنجليزي هذا الموسم لكنها تختلف كثيرا عن خطة 4-3-3 أو 4-3-2-1 التي استخدمها روي هودسون في بطولة أوروبا 2016 أو حتى 4-2-3-1 التي استعان بها خليفته سام ألاردايس الذي استمر في منصبه 67 يوما.



وقال هارت: أحب واقع أننا جربنا شيئا جديدا. لقط سلطت الأضواء عليها بسبب مدى كفاءة تشيلسي في اللعب بها وهذا ما جلبه (أنطونيو) كونتي للدوري الإنجليزي الممتاز.



وأضاف: قمنا بالتجربة لسبب واحد وهو مواجهة أبطال العالم. هذا منافس قوي وسارت الخطة بشكل جيد. وقف أمامي ثلاثة مدافعين من الطراز الرفيع وبدت الأمور أكثر سهولة بالنسبة لجاك ليفرمور (لاعب الوسط).



وسيتعين على غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا الاختيار بين التمسك بهذه الطريقة أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم أو العودة إلى طريقة تقليدية وهو الخيار الأرجح.



وبغض النظر عن قرار ساوثغيت فإن سيكون مجبرا على إجراء تغييرات في خط الدفاع بسبب إصابة كريس سمولينغ وإيقاف غاري كاهيل.



وردا على سؤال بشأن غياب اثنين من ثلاثي الدفاع الذي شارك أمام ألمانيا قال هارت: لدينا مجموعة من الخيارات الجيدة. ليس بالضرورة أن ينخفض مستوانا. هذه فرصة أخرى للبعض لإظهار ما يمكن تقديمه على المستوى الدولي.



وبات من المرجح أن يلعب جون ستونز مدافع مانشستر سيتي وربما يجاور مايكل كين الذي ظهر بشكل جيد أمام ألمانيا. وانضم بن جيبسون مدافع ميدلزبره لتشكيلة إنجلترا أيضا يوم الجمعة.



وقال هارت: مايكل كين ظهر بشكل رائع. سنبقى دائما نملك هذا الحلم والثقة في قدرتنا على الظهور بشكل جيد. نحن في حاجة لتطوير مستوانا.



وتتصدر إنجلترا المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم برصيد عشر نقاط من أربع مباريات وستلعب بثقة أمام ليتوانيا.