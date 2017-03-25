سكولاري يرد على الشائعات ويقول: لن أترك الصين

نفى المدرب لويس فيليبي سكولاري الفائز بكأس العالم لكرة القدم تقارير إعلامية في بلاده البرازيل حول اعتزاله بنهاية الموسم الحالي في الدوري الصيني.



ووصف سكولاري، الذي وقع عقدا جديدا مع غوانزو إيفرغراندفي نهاية العام الماضي، التقارير بأنها "غير صحيحة" وقال إنه يتمنى البقاء في الصين حتى بعد نهاية عقده الحالي.



وأبلغ الحائز على لقب كأس العالم 2002 وسائل إعلام صينية: هذا غير حقيقي تماما. لا أعلم ما سبب هذه الأخبار غير الصحيحة. يجب أن أكرر أن عقدي مع ايفرغراند مستمر حتى نهاية العام الحالي ولدي اختيار بالتمديد لعام آخر.



وأضاف: أحب عملي في غوانزو وأحب لاعبي فريقي. وعائلتي في البرازيل ليست بحاجة لكي استقيل من عملي وأعود إليهم.



وتابع: من الطبيعي أن أقضي بعض الإجازات في البرازيل فأنا لم أقابل زوجتي منذ أربعة أو خمسة أشهر.. عدت إلى بلادي وجلبتهم معي إلى غوانزو وهذا كل ما في الأمر. أعتقد أنني سأقضي وقتا طويلا هنا.



وتولى سكولاري تدريب ايفرغراند في يونيو 2015 وقاده للفوز بدوري أبطال آسيا والدوري الصيني مرتين.



وسار سكولاري على خطى مارشيلو ليبي الفائز أيضا بكأس العالم في قيادة ايفرجراند للنجاح على المستوى المحلي والقاري.



وأشاد سكولاري بتأثير المدرب الإيطالي على المنتخب الصيني بعد أن قاده للفوز على كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم يوم الخميس.



وقال سكولاري الذي شاهد خمسة من لاعبيه في التشكيلة الأساسية التي فازت 1-صفر على كوريا: دائما أطلب من لاعبي فريقي تقديم أفضل ما لديهم مع المنتخب الوطني.



وأضاف: ليبي صديق جيد. تحدثنا عدة مرات. أنا سعيد بما فعله مع المنتخب الصيني. شاهدت المباراة كاملة وأعجبني كيف أدارها.