شيكاغو فاير يقدم شفاينشتايغر للإعلام يوم الأربعاء

يعتزم نادي شيكاغو فاير الأمريكي لكرة القدم تقديم لاعبه الجديد الألماني باستيان شفاينشتايغر إلى وسائل الإعلام والجماهير هذا الأسبوع قبل بدايته المحتملة مع الفريق يوم السبت المقبل ، حسبما أفادت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية الرياضية يوم السبت.

ونقلت الصحيفة تصريحا لفرانك سترانزل المتحدث عن النادي الأمريكي والذي قال إن ناديه يعتزم تقديم شفاينشتايغر من خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.

وخضع اللاعب الألماني المخضرم للفحوص الطبية في ميونخ على أن يستكمل النادي الأمريكي خلال الأيام القليلة المقبلة تفاصيل تقديمه إلى وسائل الإعلام والجماهير.

وقال سترانزل إنه إذا سارت الخطوات كما هو مخطط لها من قبل ، قد يصبح شفاينشتايغر (32 عاماً) قادرا على المشاركة في مباراة الفريق المرتقبة أمام مونتريال إمباكت يوم السبت.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وافق يوم الثلاثاء على انتقال لاعبه الألماني إلى شيكاغو فاير.