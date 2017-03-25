عصابة إجرامية تهدد الهولندي كلايفرت

يدين الهداف الهولندي السابق باتريك كلايفرت الذي يشغل حالياً منصب المدير الرياضي في باريس سان جرمان الفرنسي بمبلغ مليون يورو لعصابة إجرامية بعد تراكم ديون المراهنات عليه.

وقالت صحيفة "دي فولكسكرانت" الهولندية بأن العصابة قامت بتهديد كلايفرت لاسترداد الديون التي كان يسددها جزئيا، مشيرة إلى أن المحققين لا يملكون أدلة على تورط لاعب أياكس وميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني السابق في التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم، وذكر محاميه أن موكله هو مجرد ضحية في هذه القضية.

وألقت النيابة العامة المالية في فبراير الماضي القبض على خمسة متهمين مرتبطين بالقضية، وخلال التحقيقات كشف عن وثائق تربط العصابة بكلايفرت الذي استدعي للتحقيق لكن "كمجرد شاهد" بحسب ما أصر محاميه جيرارد سبرونغ.

وقالت الصحيفة نقلا عن وثائق قضائية ومصادر لم تكشف عن اسمها، أن كلايفرت، مدرب الفريق الرديف لتفنتي انشخيده آنذاك، راهن على مباريات الفريق الأول في 2011 و2012.

ولم يكن هذا النشاط ممنوعا آنذاك بحسب الصحيفة، لكن الهداف السابق خسر كثيرا ويقوم منذ ذاك الوقت بتسديد نصيبه من الديون.

مع ذلك، كانت العصابة مرتبطة بالتلاعب في نتائج المباريات، ومارست "ضغوطات هائلة" على كلايفرت "لتسديد كامل الديون" بحسب ما أضافت الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن العصابة هددت كلايفرت (40 عاما) بعرض شريط صوتي يناقش فيه المساعد السابق لمدرب منتخب هولندا الديون.

ورفض نادي باريس سان جرمان بطل فرنسا التعليق على سؤال لوكالة فرانس برس حول قضية "لا تخص النادي مباشرة".