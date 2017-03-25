"تشيتشاريتو" يعادل رقم بورغيتي التاريخي مع المكسيك

ما زال خافيير (تشيتشاريتو) هيرنانديز مهاجم باير ليفركوزن الألماني في الثامنة والعشرين من عمره لكنه ترك بصمة رائعة جديدة في مسيرته الكروية بمعادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يحرزها أي لاعب في مسيرته الدولية مع المنتخب المكسيكي.

وسجل تشيتشاريتو الهدف الأول لفريقه في مباراته التي تغلب فيها على نظيره الكوستاريكي مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت غرينتش) في الجولة الثالثة من مباريات الدور النهائي بتصفيات اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

والهدف هو الأول لتشيتشاريتو مع المنتخب المكسيكي بعد صيام عن التهديف لمدة 359 دقيقة متتالية في مباريات الفريق على مدار تسعة شهور.

ولكن هذا الهدف كان كافيا ليعادل تشيتشاريتو رصيد خاريد بورغيتي متصدر قائمة هدافي المنتخب المكسيكي على مدار التاريخ.

ورفع تشيتشاريتو رصيده إلى 46 هدفا في 89 مباراة دولية خاضها مع المنتخب المكسيكي علما بأن نصف هذا الرصيد (23 هدفا) جاء في مباريات رسمية.

واستهل تشيتشاريتو نجم ريال مدريد الأسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا مسيرته مع المنتخب المكسيكي في 2010 لكنه نجح في غضون سبع سنوات فقط في معادلة إنجاز بورغيتي.

وما زالت الفرصة سانحة بقوة أمام تشيتشاريتو للانفراد بلقب الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي وتعزيز هذا الرقم القياسي.

وكان بورغيتي احتاج أيضا إلى 89 مباراة دولية لتحقيق هذا الرقم القياسي لكنه تحقق وهو في الرابعة والثلاثين من عمره لكنه يتفوق على تشيتشاريتو في أمر واحد فقط وهو أن 36 من أهدافه الدولية تحققت في مباريات رسمية.

ولم يفسد فرحة تشيتشاريتو بمعادلة الرقم القياسي في هذه المباراة سوى الإصابة التي تعرض لها في الساق اليمنى والتي خرج على اثرها في وسط المباراة.

ويترقب تشيتشاريتو رأي الطاقم الطبي للفريق لمعرفة قدرته على المشاركة في مباراة فريقه أمام منتخب ترينيداد وتوباجو يوم الثلاثاء والتي ستكون الفرصة الأولى أمامه للانفراد بلقب الهداف التاريخي.

وإذا لم يستطع تشيتشاريتو المشاركة في هذه المباراة ، ستتأجل الفرصة إلى الجولات التالية من التصفيات والتي سيكون أولها في يونيو المقبل.