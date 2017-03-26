الألمان يستعرضون في شباك أذربيجان

أحرز النجم أندريه شورله هدفين وساهم في صنع آخر، ليقود المنتخب الألماني للفوز 4 - 1 على مضيفه منتخب أذربيجان يوم الأحد في الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقررة في روسيا العام المقبل.

وفي المجموعة ذاتها، واصل المنتخب التشيكي صحوته، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، عقب فوزه الكبير 6 - صفر على مضيفه منتخب سان مارينو.

وواصل المنتخب الألماني (بطل العالم) التحليق في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، في حين تجمد رصيد منتخب أذربيجان عند سبع نقاط في المركز الرابع.

وافتتح شورله التسجيل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل ديميتري نازاروف لأذربيجان في الدقيقة .31

ولم يهنأ أصحاب الأرض بالتعادل كثيرا، بعدما أعاد توماس مولر التقدم لألمانيا مرة أخرى، باحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 36 من صناعة شورله، فيما أضاف ماريو غوميز الهدف الثالث في الدقيقة 45 من ضربة رأس متقنة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحافظ المنتخب الألماني على فرض سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، ليعود شورله لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا ( الملقب بالماكينات) وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 81.

من جانبه، ارتقى منتخب التشيك إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة (مؤقتا)، بعدما سحق مضيفه منتخب سان مارينو 6-0.

ورفع المنتخب التشيكي رصيده إلى ثماني نقاط، بفارق نقطة أمام منتخب إيرلندا الشمالية، الذي تراجع للمركز الثالث، قبل لقائه مع ضيفه منتخب النرويج في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة ذاتها، في حين ظل رصيد سان مارينو خاليا من النقاط في قاع الترتيب، بعدما تكبد خسارته الخامسة على التوالي.

وأحرز انتونين باراك الهدف الأول للتشيك في الدقيقة 19، قبل أن يضيف فلاديمير داريدا الهدف الثاني في الدقيقة 19، ليعود باراك للتسجيل مرة أخرى، محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 24، فيما أحرز ثيودور جيبرسيلاسي الهدف الرابع في الدقيقة 26.

وأحرز ميكائيل كرمينسيتش الهدف الخامس للتشيك في الدقيقة 43، قبل أن يختتم داريدا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.