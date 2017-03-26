شفاينشتايغر يتدرب في إسبانيا لحين حصوله على التأشيرة

يواصل لاعب الوسط الألماني باستيان شفاينشتايغر التدريب مع فريق ريال مايوركا المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني قبل تسجيل ظهوره الأول مع فريق شيكاغو فاير الأميركي الأسبوع المقبل.

وغرد شفاينشتايغر عبر حسابه الشخصي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الأحد قائلا: شكرا على منحي فرصة المشاركة في بعض الحصص التدريبية في ملعبكم لحين حصولي على تأشيرة زيارة أميركا.. ريال مايوركا.

وبعد حصوله على التأشيرة من المقرر أن يتم تقديم شفاينشتايغر القائد السابق لمنتخب ألمانيا والفائز معه بلقب كأس العالم 2014، في فريق شيكاغو يوم الأربعاء مع إمكانية مشاركته في المباراة أمام مونتريال امباكت يوم الأول من أبريل المقبل.

وخرج شفاينشتايغر من حسابات مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ تولي البرتغالي جوزيه مورينيو منصب المدير الفني للفريق في الصيف الماضي، ولم يشارك في أي مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب لمدة 134 ديقة فقط بقميص الفريق في الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.