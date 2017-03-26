فرنسا تهزم لكسمبورغ وتستعيد صدارتها

استعاد المنتخب الفرنسي لكرة القدم صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا بعد تغلبه على مضيفه منتخب لكسمبورغ 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الخامسة من التصفيات.

وكان المنتخب السويدي قد تصدر المجموعة في وقت سابق من بعد أن تغلب على منتخب روسيا البيضاء (بيلاروسيا) 4 - صفر لكنه تراجع للمركز الثاني ، كما قفز المنتخب البلغاري للمركز الثالث في المجموعة بعد أن فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على المنتخب الهولندي 2 -صفر.

وفي لكسمبورغ سجل أوليفييه جيرو هدفين قاد بهما المنتخب الفرنسي للفوز على مضيفه منتخب لوكسمبرج 3 -1.

وسجل جيرو هدفيه في الدقيقتين 28 و77 فيما سجل أنطوان غريزمان هدفا للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء، بينما سجل هدف منتخب لوكسمبرج الوحيد أوريلين يواخيم في الدقيقة 34 من ركلة جزاء في 34.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد منتخب لوكسمبورغ عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.