منتخب أندورا يحقق أول نقطة له منذ 12 عاماً

المصدر: برلين - د ب أ

تعادل منتخب أندورا مع ضيفه جزر فارو سلبيا يوم السبت في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 لينهي مسيرة استمرت لـ58 هزيمة متتالية على المستوى الرسمي استمرت لنحو 12 عاما.

وحصد منتخب أندورا اليوم أول نقطة له في تصفيات المونديال منذ أن تعادل سلبيا مع فنلندا في سبتمبر 2005.

ويحتل منتخب أندورا المركز الـ200 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أصل 211 فريقا، علما بأن سان مارينو وجبل طارق فقط يتأخران عنه في التصنيف من بين جميع منتخبات القارة الأوروبية.

وبدأت مشاركات منتخب أندورا في التصفيات كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم منذ يورو 2000 بعد الاعتراف به من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في 1996.

وحصد منتخب أندورا ست نقاط فقط في 100 مباراة خاضها واهتزت شباكه 310 مرة مقابل 25 هدفا سجلهم الفريق.

وحقق منتخب أندورا فوزا وحيدا فقط في أخر 13 عاما جاء في اكتوبر 2004 على حساب مقدونيا بهدف نظيف وتعادل سلبيا مع مقدونيا في مباراتهما الأخرى كما تعادل بنفس النتيجة مع فنلندا.

وخلال مسيرته التي بدأت قبل 21 عاما سجل منتخب أندورا اربعة انتصارات فقط كان أخرها الفوز الودي على سان مارينو 2-0في فبراير الماضي.