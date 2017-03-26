هزيمة بلغاريا تدفع مدرب هولندا إلى التفكير في مستقبله

قال داني بليند مدرب منتخب هولندا الأول لكرة لقدم إنه سيفكر في مستقبله بعد هزيمة فريقه 2-صفر يوم السبت في بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2018.



وتسببت الهزيمة في تراجع المنتخب الهولندي إلى المركز الرابع بين فرق المجموعة الأوروبية الأولى مع بلوغ التصفيات نقطة المنتصف.



وقال بليند للصحفيين: أتحمل المسؤولية. أنا المسؤول. لابد لي الآن التفكير في هذا الأمر. كما أن الاتحاد الهولندي سيقوم بالشيء نفسه.



وأضاف المدرب قوله: عملت طويلا بما يكفي في كرة القدم لفهم طبيعة الأمور. الآن لابد لي من النظر في المرآة. لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو.



وتولى بيند تدريب منتخب هولندا خلفا لغوس هيدينك بهدف قيادة الفريق للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا 2016 لكن الفريق فشل في الوصول للنهائيات التي أقيمت في فرنسا وفازت بها البرتغال بعد عامين فقط من حصول هولندا على المركز الثالث في نهائيات كأس العالم في البرازيل.



وقال المدرب: لابد أن أكون أمينا مع نفسي ومع الاتحاد الهولندي.. لكن لابد من التحلي بالصدق والإقرار بأن التأهل

للنهائيات التي ستقام في روسيا أصبح أكثر صعوبة.



وأردف بليند: لابد لي الآن من التفكير.. هل سأكون قادرا على وضع الأمور في نصابها وأداء المهمة أم لا.



ويملك منتخب هولندا حاليا سبع نقاط من خمس مباريات خلف فرنسا التي جمعت 13 نقطة والسويد التي حصدت عشر نقاط وبلغاريا البالغ رصيدها تسع نقاط.