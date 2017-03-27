أوزيل: سأحسم مستقبلي مع أرسنال قريباً

أكد مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال أنه يشعر بالراحة في ناديه الحالي لكنه سيتخذ قريبا قراره بشأن تمديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال أرسين فينغر مدرب أرسنال الأسبوع الماضي إن المفاوضات مع الثنائي أوزيل وأليكسيس سانشيز لتمديد التعاقد قد توقفت حتى نهاية الموسم الجاري.



وقال أوزيل لصحيفة دي فيلت الألمانية: هل تعتقد أن أرسين فينغر سيبلغ الصحفيين (بمستقبلي) قبل إبلاغي؟ أنا أعرفه بشكل مختلف.



وأضاف: أرتبط بعقد حتى 2018 في لندن وأشعر براحة كبيرة جدا هناك، سنتحدث قريبا ثم نتخذ القرار



وتراجع أرسنال إلى المركز السادس في الدوري وخسر أربع مرات في آخر ست مواجهات في كل المسابقات ومنها 10-2 أمام بايرن ميونيخ في مجموع مباراتي دور 16 بدوري أبطال أوروبا.



ويقر أوزيل (28 عاما) بتراجع أداء أرسنال وقال إن فريقه يتمنى إنهاء الموسم الجاري بقوة.



وأضاف اللاعب الألماني: بكل تأكيد عانينا من وقت صعب في الفترة الأخيرة ولا نشعر بالرضا باحتلال المركز السادس. ورغم ذلك لدي ثقة أننا سنعود سريعا.



ويتأخر أرسنال بست نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع وسيستضيف مانشستر سيتي ثالث الترتيب يوم الأحد.