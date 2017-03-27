بايرن يستعيد دوغلاس كوستا قبل مواجهة ريال مدريد

سيستعيد بايرن ميونخ الألماني مهاجمه البرازيلي دوغلاس كوستا الأسبوع المقبل بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة في مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا" أمام بروسيا مونشينغلادباخ، إثر معاناته من إصابة في الركبة اليسرى خلال التدريبات.

وقال كارل هاينز رومينيغه، رئيس نادي بايرن ميونخ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): اللاعب بحالة جيدة، طبقا لما قاله الأطباء، سيعود إلى المران مطلع الأسبوع المقبل.

ولم يتمكن كوستا أيضا من المشاركة مع البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، حيث غاب عن مباراة أوروغواي الأسبوع الماضي، كما سيغيب عن مواجهة باراغواي يوم الثلاثاء.

وتخلف اللاعب البرازيلي عن معسكر منتخب بلاده ليتلقى العلاج اللازم في ميونخ.

وأضاف رومينيغه: تم استبعاد العملية الجراحية وهي غير مطروحة، إنه بحالة جيدة تؤهله إلى العودة إلى اللعب في وقت قريب، لا أعلم إذا كان سيلحق بمباراة أوغوسبورغ، ولكنه بعد ذلك سيكون جاهزا، في إشارة إلى مباراة هوفينهايم، التي تأتي بعد مباراة الفريق البافاري على ملعبه يوم السبت أمام أوغوسبورغ.