بليند يدفع ثمن الخسارة من بلغاريا ويفقد منصبه

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم مساء يوم الأحد عن إقالة داني بليند مدرب المنتخب الوطني الهولندي بعد هزيمة المنتخب في مباراته أمام نظيره البلغاري بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم في روسيا 2018.

ومن المنتظر أن يتولى فريد غريم، مساعد بليند، قيادة المنتخب الهولندي خلال المباراة الودية التي سيخوضها المنتخب أمام نظيره الإيطالي يوم الثلاثاء في امستردام.

وفي أعقاب هذه المباراة، سينظر الاتحاد في اختيار خليفة لبليند.

كان بليند تولى القيادة الفنية لمنتخب الطواحين في مطلع يوليو 2015 خلفا لغوس هيدينك، لكن ذلك لم يحل دون فشل المنتخب الهولندي في التأهل لكأس الأمم الأوروبية في 2016.

وهناك مخاوف في الوقت الراهن من فشل المنتخب في التأهل لمونديال روسيا في العام المقبل.