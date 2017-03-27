ديبالا يعود إلى صفوف "التانغو" قبل موقعة بوليفيا

استعاد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي عافيته من الإصابة العضلية، التي لحقت به مؤخرا، وأصبح جاهزا لمباراة منتخب بلاده المقبلة أمام مضيفه البوليفي غدا الثلاثاء، في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وخاض ديبالا تدريبات منتخب "التانجو" أمس الأحد، بعد أن استبعد يوم الخميس الماضي من مباراة الفريق، التي فاز فيها على تشيلي بهدف نظيف.

وكان ادجاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني قد استدعى ديبالا ليشكل ثنائيا هجوميا مع ليونيل ميسي، نجم برشلونة الأسباني.

وعلى جانب آخر، ضم باوزا اللاعب خافيير بينولا34 عاما، مدافع نادي روساريو سنترال الأرجنتيني، على خلفية تأخر تعافي اللاعب ايمانويل ماس من إصابة في الركبة اليمنى، حسبما أكد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في بيان له.

واستدعى المدرب الأرجنتيني يوم الجمعة الماضي لاعبين أخرين مثل المدافع ماتياس كاروزو (سان لورينزو) ولاعب الوسط ايفان ماركوني (لانوس) والمهاجم لوكاس ألاريو (ريفر بليت).

وسيعاني المنتخب الأرجنتيني في مباراته أمام بوليفيا من غياب بعض عناصره المؤثرة، مثل لوكاس بيليا وخافير ماسكيرانو وجونزالو هيجواين ونيكولاس أوتاميندي، المعاقبين بالإيقاف، بعد حصولهم على البطاقة الصفراء الثانية في التصفيات في مباراة تشيلي.