فان غال يساعد الهولنديين بالبحث عن مدرب جديد

برز اسم لويس فان غال مع تنامي تكهنات وسائل إعلام هولندية حول الخليفة المنتظر للمدرب المقال داني بليند لكن اتحاد كرة القدم في البلاد طلب منه المساعدة في البحث عن بديل.



وانتهت فترة ولاية بليند التي استمرت 20 شهرا بالخسارة 2-صفر في بلغاريا يوم السبت والتي تركت هولندا في المركز الرابع بالمجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم.



ونقلت صحيفة دي تليغراف عن جان بول ديكوسو المدير الفني للاتحاد الهولندي لكرة القدم قوله: نأمل في العثور على مدرب جديد في أسرع وقت لكنه لن يكون جاهزا خلال أسبوع واحد، والتعاقد مع مدرب أجنبي من الخيارات المطروحة أيضا. قائمة المرشحين ستتضمن أي شخص يمكنه قيادة المنتخب الهولندي الى الأمام. ويشمل ذلك بالطبع رونالد كومان على الرغم من معرفتنا بانه يرتبط بتعاقد مع ناديه.



وكان كومان مدرب إيفرتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز أبلغ وسائل اعلام هولندية انه يركز مع ناديه.



وأعلن فان غال البالغ من العمر 65 عاما سابقا انه اعتزل التدريب. وسبق له تدريب منتخب هولندا مرتين وقاد الفريق للمركز الثالث في كأس العالم 2014.



ومنذ رحيله لتدريب مانشستر يونايتد شهد منتخب هولندا تراجعا وأخفق في التأهل لبطولة أوروبا 2016 ويواجه خطر عدم بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.