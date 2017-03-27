لاعبو باراغواي يؤكدون: لا نخشى البرازيل

أكد ريتشارد أورتيز وسيسيليو دومينجيز لاعبا منتخب باراغواي الأول لكرة القدم، أن فريقهما قادر على تقديم مباراة كبيرة أمام البرازيل غدا الثلاثاء في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

واتفق اللاعبان، من خلال مؤتمر صحافي عقداه أمس الأحد، أن البرازيل الفريق الأفضل في التصفيات، ولكنهما أشارا في الوقت نفسه إلى أن على منتخب باراغواي القيام بما يتعين عليه القيام به في هذه المباراة وأن يخوضها بندية، كما فعل في مباريات سابقة أمام الأرجنتين وتشيلي وأخير أمام الإكوادور.

وقال أورتيز: "نعتمد على أنفسنا، لدينا أدواتنا الخاصة وعلينا أن نظهرها خلال المباراة، سنلعب على ملعب رائع ونسعى إلى تقديم أداء رائع".

ومن جانبه، اعترف المهاجم سيسيليو دومينجيز أن منتخب باراغواي يقع تحت ضغط، كونه يحتاج بشكل ملح إلى حصد النقاط.

وأضاف دومينجيز، قائلا: "رغم أن البرازيل هي الفريق الأفضل حاليا، يوجد طرق للتفوق عليها".

وأوضح دومينجيز أن منتخب بلاده يضم لاعبين على مستوى عال، وقال: "يمكننا أن نقوم بما يقوم به الأخرون، نحن نعمل من أجل هذا، من أجل إحداث تأثير أيضا".