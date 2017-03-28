احتجاج في البرتغال بسبب مطار رونالدو

وصلت بعثة المنتخب البرتغالي قبل أيام في مطار ماديرا الدولي، ومعهم كأس أوروبا لتراه الجماهير، وصلت البعثة هناك للعب مباراة ودية في الجزيرة أمام منتخب السويد، اليوم الثلاثاء.

وعند مغادرتها سيكون اسم المطار، مطار كريستيانو رونالدو الدولي، وبدأت التغيرات من الآن، وسيكون رمز المطار الدولي بالطبع cr7.

وسيقترن اسم نجم ريال مدريد بالكوارث الجوية، فهذا المطار الذي كان يعرف بمطار سانتا كاترينا، من أكثر المطارات في العالم خطرا على الطائرات، خاصة في ما يتعلق بمسألة هبوطها بسبب مدرجه القصير وموقعه بين الجبال الشاهقة وقربه من المحيط، مما جعله يشهد العديد من الحوادث بسبب الصعوبات التي واجهها الطيارون في الهبوط، لدرجة أنه لا يتم منح موافقة لأي قبطان للهبوط في هذا المطار، مطار "كريستيانو".

سكان ماديرا، الذي أصبح عندهم، تماثيل كريستيانو، وسلسلة مطاعم وفندق كريستيانو، ومتحف كريستيانو، والآن المطار، القرار لم يعجب الجميع، منهم من طالب على نحو السخرية بتغير اسم الجزيرة كلها إلى كريستيانو.

أما رئيس إقليم ماديرا ميغيل البوكيريك، فرد على هؤلاء واصفا من ينتقد تسمية المطار باسم كريستيانو رونالدو، بـ"قلة أدب".