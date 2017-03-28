فيفا يوقف ميسي 4 مباريات دولية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي 4 مباريات دولية في تصفيات كأس العالم 2018 وتغريمه 10 آلاف فرنك سويسري نتيجة ما بدر منه تجاه الحكم المساعد لمباراة منتخب بلاده وتشيلي في الجولة الماضية.

وقال الاتحاد الدولي في بيان أن ميسي تلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد، وهو ما تعاقب عليه المادة 57 من لائحة الانضباط في فيفا.

وذكر البيان أن عقوبة ميسي ستبدأ من مباراة بوليفيا التي ستقام يوم 28 مارس (29 مارس بتوقيت غرينتش).

وتحتل الأرجنتين المركز الثالث في التصفيات برصيد 22 نقطة، خلف البرازيل وأوروغواي.