كريستيانو رونالدو.. "طفل كثير البكاء"

كان زملاء طفولة كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد يطلقون عليه "الطفل كثير البكاء" بسبب انفعالاته الغاضبة عندما يخسر فريقه أو عندما لا تصل إليه الكرة كثيرا.



ويروي ذلك ريكاردو سانتوس الذي لعب إلى جوار رونالدو، أفضل لاعب في العالم أربع مرات، بفريق أندورينيا بجزيرة ماديرا في مرحلة الهواة حيث كان والده عامل ملابس بالنادي.



وقال سانتوس لرويترز: أطلق عليه الطفل البكاء لأنه كان يحب الفوز مثلما يحبه الآن وعندما لا يمرر الصبية الكرة له كان يبكي.



وبفضل غريزة الانتصارات لديه توج رونالدو بالدوري المحلي أربع مرات وبدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات خلال مسيرته الرائعة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.



وقاد رونالدو (32 عاما)، وهو الهداف التاريخي لدوري الأبطال على مر العصور، منتخب البرتغال للتتويج ببطولة أوروبا العام الماضي.