مهدي طارمي يقرب إيران من التأهل إلى كأس العالم

قترب المنتخب الإيراني لكرة القدم خطوة كبيرة من التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 بعد تغلبه على المنتخب الصيني 1 - صفر خلال المباراة التي جمعهتما اوم الثلاثاء في الجولة السابعة من المجموعة الأولى للتصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال

ويدين المنتخب الإيراني بالفضل في هذا الفوز للاعبه مهدي طارمي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

وعزز المنتخب الإيراني صدارته للمجموعة الأولى حيث رفع رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، وأصبح قاب قوسين أو أدنى من التأهل للمونديال ، فيما توقف رصيد منتخب الصين عند خمس نقاط في المركز الخامس قبل الأخير.

يشار إلى أن المنتخب الإيراني لم يتلق أي هزيمة في هذا الدور من التصفيات حيث حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في مباراتين ، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة للصين مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.