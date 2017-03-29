إبراهيموفيتش: أنا سعيد في أفضل نادٍ إنجليزي

ألمح المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الأربعاء، إلى احتمال تمديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد، خامس الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وقال "لن أترك ابدا عملا غير مكتمل".

وسجل إبراهيموفيتش (35 عاما) الذي فرض نفسه بسرعة معشوقا لأنصار "أولد ترافورد"، 26 هدفا في 41 مباراة خاضها حتى الآن في جميع المسابقات في موسمه الأول مع فريق "الشياطين الحمر" بعد انتقاله إليه قادما من باريس سان جرمان الفرنسي دون مقابل.

ويملك إبراهيموفيتش خيار تمديد العقد موسما جديدا مع الفريق الذي يشرف عليه البرتغالي جوزيه مورينيو، مدربه السابق عندما كان لاعبا في انتر ميلان الايطالي.

وصرح لصحيفة "مانشستر ايفنينغ نيوز" التي تصدر في المدينة الشمالية: "انا شخص عندما أشارك في عمل ما، أضعه في رأسي بنسبة 200% واشارك حتى النهاية، وعندما انسحب فلا شكوى من ذلك. هكذا أنا أعمل، ولم أدع عملا غير مكتمل".

وأضاف: "لنرى ماذا سيحصل. إننا نتكلم (في موضوع التمديد) ولدي خيار لمدة عام إضافي. أريد أن أقوم بعمل عظيم طالما بقيت هنا. لذلك، دعونا نرى ولدينا بعض الوقت".

وتابع: "أنا سعيد مع هذا النادي الرائع الذي بدون شك هو أحد أكبر الاندية في العالم، ومع مدرب عظيم أيضا. أنا اعرفه من قبل. انه رابح دائما وهو المدرب الأفضل لهذا النادي".

وختم: "أن تكون لاعبا في مانشستر يونايتد، لا أعرف كيف يملك بعض الناس هذه الإمكانية، لكني أنا لاعب في هذا النادي والناس يريدون أن أكون هنا. لقد اخترت أفضل ناد انكليزي".