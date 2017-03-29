الأرجنتين في مواجهة المجهول بدون ميسي

تتأثر فاعلية المنتخب الأرجنتيني بشكل كبير في كل مرة يغيب عنه فيها قائده ونجمه الأول ليونيل ميسي، والذي تسبب غيابه يوم الثلاثاء في سقوط منتخب "التانغو" بثنائية نظيفة أمام بوليفيا.

وعززت الهزيمة أمام بوليفيا الإحصائيات، التي تؤكد أن غياب ميسي عن المنتخب الأرجنتيني يعد بمثابة "كابوس".

ولعب المنتخب الأرجنتيني 14 مباراة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، شارك ميسي في ست منها، حيث فاز الفريق في خمس مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة، مما يدلل على أن فاعلية نجم برشلونة وصلت إلى 83 بالمئة بالنظر إلى عدد النقاط، التي حصدتها الأرجنتين في تلك المباريات.

وفي المباريات الثماني الأخرى، فازت الأرجنتين في مباراة واحدة وتعادلت في أربع وخسرت ثلاث، مما يعني أنها حصدت 29 بالمئة من النقاط المحتملة في ظل غياب ميسي.

وحصد المنتخب الأرجنتيني مع ميسي 15 نقطة من أصل 22 نقطة هي رصيده الحالي بعد مرور 14 مرحلة من التصفيات، أي بنسبة 68 بالمئة.

ويظهر تأثير ميسي الكبير على المنتخب الأرجنتيني خارج إطار التصفيات أيضا، فقد خاضت الأرجنتين مؤخرا ثلاث بطولات كبيرة هي مونديال 2014 وكوبا أمريكا عامي 2015 و2016، ووصلت إلى المباريات النهائية فيها بفضل ميسي الذي لعب جميع مبارياتها تقريبا.

ولم يغب ميسي في تلك البطولات سوى عن المباراة الأولى للأرجنتين في دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2016، وهي المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم عاقب النجم الأرجنتيني بالإيقاف أربع مباريات دولية، بعد إهانته للحكم المساعد لمباراة الأرجنتين أمام تشيلي في الأسبوع الماضي.

وسيحرم ميسي بموجب عقوبة الفيفا من المشاركة في مباريات أوروغواي وفنزويلا وبيرو في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة للمونديال، حيث أنه لن يتمكن من العودة مرة أخرى إلا في مباراة المرحلة الأخيرة أمام الإكوادور.

وإذا ما صدقت الإحصائيات فيما تبقى من المباريات، فإن الأرجنتين ستواجه صعوبات ضخمة.

وبعد خسارته من بوليفيا، عاد المنتخب الأرجنتيني إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، في ظل تقارب النقاط بين المنتخبات، التي تحتل المراكز من الثاني إلى السابع.

ويتأهل إلى المونديال مباشرة أصحاب المراكز الأربعة الأولى، فيما يخوض صاحب المركز الخامس مباراة فاصلة مع بطل أوقيانوسيا.