الشاب دوناروما يدخل تاريخ منتخب إيطاليا

واصل حارس المرمى الشاب جيانلويجي دوناروما كتابة التاريخ في مسيرته الرائعة رغم قصر مدتها،بعدما بات أصغر لاعب يشارك كأساسي مع المنتخب الإيطالي (الملقب بالأزوري ) وذلك خلال فوزه 2 - 1 على مضيفه منتخب هولندا وديا يوم الثلاثاء.

وشهدت مباراة الأمس الظهور الثالث لحارس فريق ميلان الإيطالي بقميص المنتخب الآزوري، بعدما سبق له المشاركة في مباراتين وديتين العام الماضي، قبل أن يبلغ عامه الثامن عشر في فبراير الماضي.

ويرى المتابعون أن دوناروما هو الوريث الشرعي للحارس المخضرم جيانلويجي بوفون (39 عاماً) القائد الحالي لمنتخب إيطاليا وفريق يوفنتوس، الذي لعب دورا مؤثرا في تتويج المنتخب الإيطالي ببطولة كأس العالم التي أقيمت بألمانيا عام 2006.

وجلس بوفون على مقاعد البدلاء طوال اللقاء الذي جرى على ملعب (أمستردام أرينا)، بعدما احتفل بخوضه المباراة رقم 1000 في مسيرته الرياضية الحافلة خلال فوز المنتخب الإيطالي 2 - صفر على ضيفه منتخب ألبانيا يوم الجمعة الماضي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل.

وقال دوناروما عقب المباراة : إنني سعيد حقا بما تحقق هذا المساء.

وأضاف الحارس الواعد: إن ارتداء قميص المنتخب الإيطالي بمثابة شرف لأي لاعب، وأشكر جيجي (بوفون) على نصائحه التي أسداها لي خلال التدريبات.

واهتزت شباك دوناروما بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز زميله أليسيو رومانيولي هدفا عكسيا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يستعيد منتخب إيطاليا اتزانه سريعا ويحرز هدفين حملا توقيع إيدير وليوناردو بونوتشي في الدقيقتين 11 و32.

وبجانب الاعتماد على دوناروما طيلة المباراة، فقد دفع جيامبييرو فينتورا، مدرب منتخب إيطاليا، بخمسة من الوافدين الجدد أمام هولندا، وأعاد تشكيل خط دفاعه، الذي تكون من ثلاثة لاعبين، من خلال الاستعانة بالمدافع المحنك ليوناردو بونوتشي بجوار المدافعين الشابين دانييلو روجاني ورومانيولي.

وشارك لاعب الوسط الشاب روبيرتو جاليارديني للمرة الأولى، بعدما نزل بديلا للمخضرم دانييلي دي روسي، الذي تعرض للإصابة بكدمة قبل نهاية الشوط الأول، فيما سجل ليوناردو سبينازولا ظهوره الأول أيضا مع الفريق، عقب نزوله في الشوط الثاني.



ويلتقي المنتخب الإيطالي مع منتخب ليشتنشتاين في 11 يونيو القادم في تصفيات كأس العالم، قبل أن يواجه نظيره الأسباني بعدها بثلاثة أشهر في مباراة سوف تحسم إلى حد كبير بطاقة الصعود للمونديال عن المجموعة السابعة.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى النهائيات مباشرة، فيما سيخوض صاحب المركز الثاني ملحقا فاصلا للصعود مع أحد المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الأخرى بالتصفيات.