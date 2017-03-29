تمثال رونالدو يثير السخرية ضده في مواقع التواصل

غيرت جزيرة ماديرا اسم مطارها تكريما لقائد منتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو يوم الأربعاء، لكن الأضواء سلطت بشكل أكبر على التمثال الجديد لأفضل لاعب في العالم أربع مرات.

وسيحمل المطار اسم "مطار كريستيانو رونالدو" بالجزيرة التي نشأ بها الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد.

ورافق رونالدو (32 عاما) في المطار صديقته جورجينا رودريغيز ووالدته ماريا لكن الأنظار اتجهت إلى تمثال نصفي أثار الجدل حول تطابق ملامحه مع وجه اللاعب، وأثار سخرية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

وجرت المراسم بعد خوض أول مباراة لمنتخب البرتغال منذ 16 عاما في الجزيرة المطلة على المحيط الأطلسي وانتهت بخسارة صاحب الضيافة 3-2 أمام السويد رغم تسجيل رونالدو لهدف مبكر يوم الثلاثاء.



ولم يؤيد الجميع في ماديرا قرار تغيير اسم المطار لكن رونالدو أكد أنه بطل شعبي العام الماضي بعدما قاد البرتغال للتتويج ببطولة أوروبا لأول مرة.