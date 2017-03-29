توران يغيب عن برشلونة 3 أسابيع

أعلن برشلونة الإسباني أن لاعب وسطه التركي أردا توران سيغيب 3 أسابيع بسبب إصابة عضلية، وقد لا يشارك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس الإيطالي.

وساهم توران (30 عاما) في فوز تركيا على فنلندا (2-صفر) ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا، لكنه بدا متعبا، ولم يستطع المشاركة في المباراة الدولية الودية ضد مولدافيا الإثنين.

وأوضح النادي الكاتالوني أن الفحوص أكدت اصابته بتمزق عضلي في الحالبين.

وسيغيب توران عن مباراة برشلونة ثاني الترتيب الحالي (63 نقطة) مع غرناطة يوم الأحد، وعن القمة مع أشبيلية الثالث (57 نقطة) الأربعاء في الدوري المحلي، وربما عن ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية ضد فريق يوفنتوس في 11 أبريل.