رئيس كريستال بالاس يهاجم الإنجليز بسبب زاها

قال ستيف باريش رئيس نادي كريستال بالاس إن مهاجم فريقه ويلفريد زاها لم يتم استدعاؤه لمنتخب انجلترا لكرة القدم بسبب اهتمام الاتحاد الوطني للعبة بلاعبين من أندية "الصفوة" في الدوري الممتاز.



وعبر غاريث ساوثجيت مدرب انجلترا مؤخرا عن احباطه لأن زاها، الذي حول ولاءه ليمثل منتخب ساحل العاج، لم يتم ضمه لتشكيلة انجلترا منذ 2013.



وخاض زاها مباراتين وديتين مع انجلترا لكنه قرر اللعب لساحل العاج قبل أن يتولى ساوثغيت قيادة المنتخب الانجليزي في نوفمبر الماضي.



وأضاف باريش لصحيفة التايمز: الاتحاد الانجليزي لا يتحدث إلى أشخاص يخوضون مباريات بالاس بل يهتم بمن يلعب مباريات مانشستر يونايتد أو أرسنال.



وتابع: زاها يمكنه تغيير نتيجة مباراة في دقيقة. لا أصدق أنه لم يكن لزاها أي دور مع انجلترا.



ويمر زاها بفترة رائعة مع ساحل العاج وسجل ستة أهداف في ست مباريات.



وواصل رئيس بالاس: الفريق الانجليزي بأكمله لم يكن يحب زاها ومن العار خسارته. ظل ينتظر كثيرا الاستدعاء للمنتخب. نحتاج للاحتفاظ بمواهبنا وأن نعطيهم بعض الحب.



وسجل زاها ستة أهداف في 27 مباراة مع بالاس صاحب المركز 16 والذي يواجه المتصدر تشيلسي في ستامفورد بريدج يوم السبت المقبل.