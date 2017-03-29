روبن وشنايدر: نريد المشاركة في اختيار مدرب هولندا الجديد

قال آرين روبن قائد هولندا إنه يعتقد أنه وزميله المخضرم ويسلي شنايدر يستحقان المشاركة في اختيار المدرب الجديد للمنتخب الوطني بعد إقالة داني بليند الأسبوع الماضي.



وأبلغ لاعب بايرن ميونيخ الصحفيين بعد الخسارة 2-1 أمام إيطاليا في أمستردام يوم الثلاثاء: نحن نلعب بالفريق على مدار آخر 14 عاما وقلت للاتحاد الهولندي لكرة القدم إننا نريد المشاركة في الاختيار.



وأضاف: لقد اكتسبنا الخبرات المناسبة مع المدربين على مدار السنوات ونعلم ما تحتاجه هذه التشكيلة ونعتقد أننا نملك فكرة جيدة عن الشخص القادر على التأقلم مع المجموعة.



وقال روبن (33 عاما) إنه كقائد يتحمل مسؤولية مواصلة اللعب رغم معاناة هولندا ومواجهة خطر الغياب عن التأهل لكأس العالم 2018.



وقال روبن لمحطة إن.أو.إس التلفزيونية: أنا أول نقطة اتصال بين الاتحاد واللاعبين. ليس لدي خطة للتوقف. ولهذا السبب هناك رغبة مني أنا وويسلي للمشاركة في عملية الاختيار.



وظهر لويس فان غال كأبرز المرشحين للعودة لتدريب الفريق الذي قاده لقبل نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل لكن روبن قال إنه لا يريد مناقشة أسماء مرشحين بعينهم.



وقال روبن: أضع فان غال في مركز متقدم بقائمتي لكن أعتقد أنه من المبكر جدا الحديث عن أسماء بعينها.



ويبحث الاتحاد الهولندي عن مدرب بعد إقالة بليند عقب الخسارة 2-صفر في بلغاريا الأسبوع الماضي ليصبح المنتخب بالمركز الرابع في مجموعته بفارق ست نقاط عن الصدارة.



وخاض روبن 90 مباراة دولية ويعتبر مع شنايدر (32 عاما) أكثر لاعبي منتخب هولندا خبرة مع وجود عدد كبير من اللاعبين الشبان.



وشارك شنايدر في مباراته الدولية رقم 128 بعد الظهور كبديل يوم الثلاثاء وأصبح على بعد مباراتين فقط من الحارس إدوين فان دير سار كأكثر لاعبي هولندا خوضا للمباريات الدولية.



وستلعب هولندا ثلاث مباريات دولية أخرى هذا الموسم وستكون البداية أمام المغرب في 31 مايو ثم ساحل العاج بالرابع من يونيو قبل أن تواجه لوكسمبورج في التاسع من يونيو ضمن تصفيات كأس العالم.



ومن المرجح الإعلان عن اسم المدرب الجديد قبل هذه المباريات.