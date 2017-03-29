موسم الأرجنتيني لاميلا مع توتنهام يصل خط النهاية

سيغيب إيريك لاميلا لاعب وسط توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الفخذ ويستعد للخضوع لجراحة يوم السبت لعلاج المشكلة المتكررة.



ولم يشارك اللاعب الأرجنتيني الدولي البالغ عمره 25 عاما، والذي انضم إلى توتنهام قادما من روما في 2013، مع فريقه الحالي منذ أكتوبر الماضي ومع تبقي عامين في عقده ربطته وسائل إعلام بالانتقال إلى إنتر الإيطالي.



وذكر النادي في بيان يوم الأربعاء: سيخضع إيريك لاميلا لجراحة في الفخذ يوم السبت المقبل. بعدها سيعود إيريك للمنافسات الموسم المقبل.



وأضاف: بعد مشاورات مكثفة مع المختصين.. اتفق الجميع على أنه الإجراء الأمثل.



وسجل لاميلا‭ ‬هدفين في 14 مباراة هذا الموسم.