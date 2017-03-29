هدف متأخر ينقذ روسيا من الهزيمة أمام بلجيكا

أفلت المنتخب الروسي من كمين ضيفه البلجيكي وتعادل معه 3-3 في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء على ملعب سوتشي الأولمبي.

وتقدم الروس بهدف مبكر بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق فيكتور فاسين، ولكن الرد البلجيكي لم ينتظر طويلا حيث تمكن كيفين ميرالاس مهاجم إيفرتون الإنجليزي من تعديل النتيجة في الدقيقة 17 ثم تكفل كريستيان بنتيكي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 43 و45.

ولم يستسلم المنتخب الروسي للهزيمة ونجح اليكسي ميرانشوك في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74 ثم خطف الكسندر بوخاروف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 برصيد 13 نقطة بينما لا تشارك روسيا في التصفيات باعتبارها الدولة المضيفة.

ويعتبر ملعب سوتشي، الذي يقع على البحر الأسود، أحد المقرات الأربعة، التي من المقرر أن تستضيف كأس القارات، وهي البطولة، التي تعد تجربة حقيقية قبل مونديال روسيا 2018.

ولن يعود المنتخب الروسي للاجتماع مجددا بعد مباراة بلجيكا قبل أواخر مايو المقبل، حيث يقيم معسكرا في النمسا في ذلك التوقيت استعداد لمواجهة المجر وتشيلي في مباراتين وديتين.

وتقام بطولة كأس القارات في الفترة ما بين يومي 17 يونيو والثاني من يوليو في العاصمة الروسية موسكو، بالإضافة إلى مدن سان بطرسبورج وسوتشي وكازان.