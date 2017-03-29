هولندا تواصل مسلسل الخسائر وتسقط أمام إيطاليا

المصدر: أمستردام - د ب أ

تغلب المنتخب الإيطالي على مضيفه الهولندي 2-1 يوم الثلاثاء في المباراة الودية التي جمعت بينهما في أمستردام، عقب أيام من خسارة أصحاب الأرض أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2018 وإقالة المدرب داني بليند من منصبه.

وتقدم المنتخب الهولندي بهدف في الدقيقة العاشرة بتوقيع أليسيو رومانيولي مدافع منتخب إيطاليا بطريق الخطأ في مرمى فريقه وبعد دقيقة واحدة فقط أدرك إيدير، ذو الأصول البرازيلية مهاجم إنتر ميلان التعادل للمنتخب الإيطالي.

وتكفل ليوناردو بينوتشي مدافع يوفنتوس بتسجيل هدف الفوز للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 32.

والتقى الفريقان 19 مرة من قبل حيث فازت إيطاليا ثمان مرات مقابل ثلاثة انتصارات لهولندا وتعادلا ثمان مرات.