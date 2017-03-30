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عملية جراحية تبعد نوير عن صفوف بايرن

المصدر: برلين - رويترز
بايرن ينفرد بصدارة الدوري الألماني
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أكد بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني، اليوم الخميس، أن حارس مرماه مانويل نوير سيغيب عن صفوفه في مباراتيه المحليتين المقبلتين اثر تعرضه لإصابة في القدم خلال التمرين تطلبت تدخلا جراحيا بسيطا.

وأضاف النادي البافاري أن نوير خضع لعملية جراحية بسيطة مساء أمس الأربعاء ومن ثم فإنه لن يتمكن من المشاركة مع فريقه في مواجهة أوجسبورج السبت المقبل وأمام هوفنهايم يوم الثلاثاء التالي.

وينفرد بايرن الذي ينافس على ثلاثية من الألقاب هذا الموسم (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) بصدارة الدوري الألماني بكل جدارة متفوقا بفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين قبل تسع جولات من نهاية الموسم.

ويقترب بايرن أيضا من الفوز بلقب الدوري المحلي للمرة الخامسة على التوالي وتعزيز رقمه القياسي.

وسيلتقي بايرن مع ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا في ابريل المقبل.

كلمات دالّة

#نوير, #بايرن ميونخ, #الدوري الألماني

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