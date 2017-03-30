كأس العالم 2026: 9 مقاعد إفريقية.. و8 آسيوية

أوصى مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس، بتخصيص مقاعد الاتحادات القارية في نهائيات كأس العالم 2026، بحيث ستمنح إفريقيا 9 مقاعد مباشرة وآسيا 8 مقاعد مباشرة.

وأشار فيفا في بيان رسمي إلى أن أوروبا ستحصل على "16 مقعدا مباشرا، إفريقيا 9 مقاعد، آسيا 8 مقاعد، أميركا الجنوبية 6 مقاعد، كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) 6 مقاعد، أوقيانيا مقعد واحد".

وذكر البيان أن "مكتب مجلس فيفا، الذي يتألف من رئيس فيفا ورؤساء الاتحادات القارية الستة، التأم الخميس في مقر فيفا في زيوريخ ووافق على مقترح لتوزيع المقاعد لكأس العالم 2026".

وتابع: "سيتم تقديم هذه التوصية للتصديق عليها من قبل مجلس فيفا، الذي سيعقد اجتماعه المقبل في 9 مايو في المنامة، البحرين، قبل يومين من جمعية فيفا العمومية الـ67".

وكان الاتحاد الدولي وافق على زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 توزع على 16 مجموعة من ثلاثة منتخبات، بدءا من مونديال 2026، مؤيدا اقتراحا لرئيسه السويسري جاني انفانتينو يؤمن زيادة الاهتمام باللعبة ورفع العائدات المالية.

وأضاف البيان أنه: "بعد 10 يناير، عندما قرر مجلس فيفا بالإجماع توسيع كأس العالم إلى 48 مقعدا، دخل فيفا والاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء في عملية تشاور، أدت إلى الاقتراح الذي أوصى به مكتب المجلس".