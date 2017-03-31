أنشيلوتي: نوير سيعود إلى صفوف الفريق أمام مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، أن حارس المرمى الألماني الدولي مانويل نوير سيعود للمشاركة ضمن صفوف الفريق في مواجهة ريال مدريد الأسباني بدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، على أقصى تقدير.

وخضع نوير 31 عاما، لعملية جراحية بسبب إصابة في أصابع القدم، وذكر النادي أنه سيغيب عن مباراتي الفريق المقبلتين أمام أوجسبورج، غدا السبت، وهوفنهايم يوم الثلاثاء المقبل.

وبعدها يخوض بايرن ميونخ مواجهة مهمة بالدوري الألماني (بوندسليغا) أمام غريمه بوروسيا دورتموند في الثامن من أبريل المقبل، قبل أن يلتقي ريال مدريد في 12 و18 من الشهر نفسه في مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية من دوري الأبطال.

وقال أنشيلوتي: "نوير سيكون جاهزا للعودة في مواجهة دورتموند أو ريال مدريد".

وسيتولى سفن أولريش حراسة مرمى البايرن بدلا من نوير خلال مباراتي أوجسبورج وهوفنهايم، وقال أنشيلوتي إن الحارس البديل "لائق ويتمتع بحال جيد. ولدينا ثقة كبيرة به".