فيدرر يتأهل إلى نصف نهائي بطولة ميامي

بلغ السويسري روجيه فيدرر، المصنف سادسا عالميا، نصف نهائي دورة ميامي الأميركية في كرة المضرب، ثاني بطولات الماسترز للألف نقطة للرجال والبرمير الإلزامية للسيدات، بفوزه الخميس على التشيكي توماس برديتش العاشر 6-2 و3-6 و7-6 (8-6).

وكان بمقدور فيدرر حسم المباراة مبكرا في المجموعة الثالثة، عندما تقدم 5-2، بيد أن برديتش أحرز 3 أشواط متتالية وفرض شوطا حاسما "تاي بريك" حسمه السويسري.

ويلتقي فيدرر في النهائي الفائز من مباراة الالماني الكسندر زفيريف (20) والاسترالي نيك كيريوس (16).

وكان فيدرر تغلب على برديتش في طريقه إلى إحراز لقب بطولة استراليا مطلع العام الحالي.

ويغيب عن الدورة المصنفان الأول والثاني البريطاني اندي موراي والصربي نوفاك ديوكوفيتش بسبب الاصابة.

ويبدو فيدرر مرشحا للقب الدورة، للمرة الثالثة بعد 2005 و2006، بعد تتويجه في دورة انديان ويلز الاخيرة على حساب مواطنه ستانيسلاس فافرينكا وفي ظل غياب موراي وديوكوفيتش.

واستعاد السويسري طاقته بعد غياب لستة اشهر في 2016 اثر جراحة في ركبته وعلاج اصابة في ظهره، فقدم مستويات رائعة في انديان ويلز حيث أحرز لقبه التسعين في مسيرته الاحترافية.

وبات فيدرر بعمر الخامسة والثلاثين أكبر لاعب سنا يحرز لقباً في إحدى دورات النخبة في الماسترز محطما الرقم القياسي المسجل باسم الاميركي اندريه اغاسي عام 2004 عندما توج بطلا لدورة سينسيناتي.

وكان فيدرر توج في بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 2010 والخامسة في مسيرته، معززا سجله القياسي في الغراند سلام بإحرازه لقبه الثامن عشر، إلا أنه كان الأول له في البطولات الأربع منذ 2012 حين توج بطلا لويمبلدون للمرة السابعة.

ولدى السيدات، تأهلت الدنماركية كارولين فوزنياكي لأول مرة في مسيرتها إلى نهائي ميامي، بفوزها على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة 5-7 و6-1 و6-1.

وسنحت لفوزنياكي، المصنفة أولى عالميا سابقا و14 راهنا، 3 فرص لحسم المجموعة الأولى عندما كانت النتيجة 5-4، لكنها تركت بليسكوفا تحرزها 7-5.

لكن بعد ذلك فرضت سيطرتها على التشيكية التي خانها ارسالها (29% من الارسال الأول في المجموعة الثانية).

وشرحت فوزنياكي: "كانت المجموعة الأولى معقدة نوعا ما، لكني بدأت الثانية بشكل جيد وهذا ما حررني".

وتلتقي فوزنياكي في النهائي السبت الأميركية فينوس وليامس الثانية عشرة أو البريطانية يوهانا كونتا الحادية عشرة.

وأقرت: "هذا مميز بالنسبة لي، أتدرب غالبا هنا، واشعر باني في بيتي نوعا ما".

وتبحث فوزنيكاي (26 عاما) عن لقبها الـ26 في مسيرتها.

وخاضت مباراتين نهائيتين في 2017 من دون نجاح، الأولى في الدوحة حيث خسرت أمام بليسكوفا 6-3 و6-4، والثانية في دبي حيث سقطت أمام الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 6-4 و6-2.