إيبار يقلص آمال فياريال بالتواجد في دوري الأبطال

تبخرت آمال فياريال بالعودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009، بخسارته على أرضه أمام إيبار 2-3 السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكانت الفرصة قائمة أمام فريق "الغواصات الصفراء" لتقليص الفارق ولو موقتا عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، إلا أنه مني بهزيمته الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم بين جماهيره.

وأنهى فياريال الشوط الأول متقدما بهدف للإيطالي روبرتو سوريانو سجله في الدقيقة 18، لكن إيبار الذي فشل في تحقيق الفوز خلال المراحل الأربع الأخيرة، ضرب بقوة في الشوط الثاني وهز شباك مضيفه ثلاث مرات عبر بدرو ليون (48 من ركلة جزاء) وإنريكي كيكي (54) والياباني تاكاشي اينوي (78).

وحاول فياريال العودة الى اللقاء لكن الهدف الثاني لسوريانو جاء متأخرا (89) ولم يكن كافيا لتجنيب فريقه هزيمته السابعة هذا الموسم.

وتجمد رصيد فياريال عند 48 نقطة في المركز الخامس موقتا بفارق الأهداف أمام ريال سوسييداد الذي يلعب لاحقا مع ليغانيس، وبفارق 7 نقاط عن أتلتيكو الرابع الذي يلعب السبت ايضا ضد مضيفه ملقا.

وأصبح من الصعب على فياريال اللحاق بالمركز الرابع ومحاولة التأهل الى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009 حين وصل الى ربع النهائي قبل أن يخرج على يد أرسنال الإنجليزي.

في المقابل، أصبح إيبار على بعد اربع نقاط فقط من فياريال بعدما رفع رصيده الى 44 نقطة.