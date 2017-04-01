بايرن ميونخ يكتسح مرمى أوغسبورغ بسداسية

تقدم بايرن ميونخ خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) للموسم الخامس على التوالي بعدما حقق انتصارا ساحقا وتغلب على ضيفه أوغسبورغ 6- صفر يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

ويدين بايرن ميونخ بفضل كبير في الفوز لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل ثلاثية (هاتريك) للفريق وتوماس مولر الذي أحرز ثنائية ، بينما كان الهدف الآخر من نصيب تياغو ألكانترا.

وانتهت مباراة الديربي بين شالكه وضيفه بوروسيا دورتموند بالتعادل 1 - 1 كما شهدت المرحلة نفسها اليوم فوز فيردر بريمن على مضيفه فرايبورغ 5 -2 ولايبزج على دارمشتاد 4 - صفر وهامبورغ على كولون 2 - 1 .