سامباولي: لا أفكر في تدريب المنتخب الأرجنتيني

أكد الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لفريق أشبيلية الإسباني أنه لم يتواصل مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشأن توليه تدريب المنتخب الأرجنتيني خلفا لمواطنه إدغاردو باوزا المدير الفني الحالي للفريق.

وقال سامباولي : إنه أمر ظالم للجميع نظرا لوجود مدرب يعمل حاليا مع الفريق. لم أتحدث مع أي شخص، وأركز فقط في مباراة الفريق أمام سبورتنغ خيخون بعيدا عن هذا الأمر الذي يتعين عليهم تسويته في الأرجنتين. ليس لدي أي اتصال يتعلق بهذا.

ويبرز اسم سامباولي ضمن قائمة المرشحين لخلافة باوزا الذي تعثر بشدة مع المنتخب الأرجنتيني في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 .

وقاد باوزا المنتخب الأرجنتيني إلى بعض النتائج السيئة المقترنة بعروض مهتزة على أرض الملعب كان أحدثها الهزيمة صفر - 2 أمام المنتخب البوليفي يوم الثلاثاء الماضي في الجولة لرابعة عشر من التصفيات ليخرج الفريق مؤقتا من المراكز الأربعة الأولى بجدول التصفيات والتي يتأهل أصحابها للنهائيات مباشرة.

وكان باوزا تولى تدريب المنتخب الأرجنتيني في أول أغسطس 2016 عقب استقالة خيراردو مارتينو اثر هزيمة الفريق بركلات الترجيح أمام منتخب تشيلي في المباراة النهائية للنسخة المئوية لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2016) في الولايات المتحدة.

ووقع باوزا عقدا مع المنتخب الأرجنتيني يمتد حتى يونيو 2017 .

وعقد مسؤولو الاتحاد الأرجنتيني اجتماعا يوم الجمعة لمناقشة الموقف الحالي للفريق لكنهم لم يعلنوا عما إذا كانوا توصلوا لقرار.

ويدين الاتحاد الأرجنتيني ببعض المستحقات المالية لباوزا وهو ما يعقد الموقف ويصعب الإقالة المحتملة للمدرب.