كريستال بالاس يلحق بتشيلسي هزيمته الأولى منذ 3 أشهر

فجر كريستال بالاس مفاجأة كبيرة وانتزع فوزا ثمينا 2 - 1 على تشيلسي يوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم ليعرقل انطلاقته على طريق استعادة لقب المسابقة.

وواصل ليستر سيتي حامل اللقب انتفاضته بقيادة مديره الفني الجديد كريغ شكسبير وتغلب على ستوك سيتي 2 - صفر في مباراة أخرى بنفس المرحلة التي شهدت أيضا فوز واتفورد على سندرلاند 1 - صفر وهال سيتي على ويستهام 2 - 1 وتوتنهام على مضيفه بيرنلي 2 - صفر وسقوط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي مع ضيفه ويست بروميتش ألبيون.

على استاد "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن ، مني تشيلسي بالهزيمة الثانية فقط على ملعبه في الموسم الحالي وهي الأولى له منذ ان خسر أمام ليفربول 1 - 2 في سبتمبر الماضي.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 69 نقطة في الصدارة بعدما مني بالهزيمة الرابعة له هذا الموسم وهي الأولى له في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة ليتقلص الفارق الذي يفصله عن توتنهام صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط بعد فوز توتنهام على بيرنلي اليوم.

وبدا أن تشيلسي في طريقه لتحقيق فوز كبير على ضيفه كريستال بالاس بعدما تقدم الفريق بهدف مبكر للغاية سجله الأسباني سيسك فابريجاس في الدقيقة الخامسة من المباراة ولكن كريستال بالاس رد سريعا وبقوة من خلال هدفين سجلهما الإيفواري ويلفريد زاها وكريستيان بنتيكي في الدقيقتين التاسعة و11 .

وواصل كريستال بالاس بهذا الفوز زحفه نحو منطقة الأمان في جدول المسابقة حيث حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة ورفع رصيده إلى 31 نقطة.