لويس إنريكي: ميسي محترم.. ويتعرض للضغوط

دافع لويس إنريكي مدرب برشلونة المنافس في الدوري الإسباني عن سلوك هداف فريقه ليونيل ميسي يوم السبت بعدما تعرض اللاعب الأرجنتيني لعقوبة طويلة بسبب توجيهه إهانة إلى حكم مساعد.



وعوقب ميسي بالإيقاف لأربع مباريات من الاتحاد الدولي (الفيفا) يوم الثلاثاء الماضي بسبب واقعة حدثت في فوز الأرجنتين 1-صفر على تشيلي في تصفيات كأس العالم ليغيب عن خسارة منتخب بلاده 2-صفر أمام بوليفيا بعد ذلك.



وسيغيب ميسي عن مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري يوم الأحد لحصوله على خمس بطاقات صفراء رغم أنه ارتكب سبع مخالفات فقط هذا الموسم.



وقال لويس إنريكي للصحفيين : ميسي محترم جدا أمام الحكام ولا يثير الجدل أبدا. يجب أن نأخذ هذا في الاعتبار خاصة أنه أفضل لاعب في العالم ويتعرض للضغط دوما نتيجة متابعة الجميع لكل تصرف أو تحرك من جانبه. سلوكه لا غبار عليه.



وسيغيب المدافع جيرارد بيكيه أيضا لحصوله على راحة أمام غرناطة الذي يبتعد بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط لكن لويس إنريكي أكد تمسكه بخطة 3-4-3 رغم غياب الثنائي.



ويتأخر برشلونة بفارق نقطتين عن غريمه المتصدر ريال مدريد الذي يستضيف ألافيس الأحد.



ويتصدر ميسي ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا وأحرز تسعة أهداف في آخر سبع مباريات مع الفريق الكاتالوني.



وتابع المدرب: بالطبع كنا نود أن يلعب ميسي لكن الأمر الجيد أنه سيحصل على راحة وهذا سيساعده.