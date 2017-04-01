ماتا ينضم إلى قائمة المصابين في مانشستر يونايتد

انضم الإسباني خوان ماتا إلى لائحة المصابين في صفوف مانشستر يونايتد الانجليزي، بعدما كشف النادي عن غياب لاعب وسطه عن الملاعب بعد خضوعه لجراحة في فخذه.

وأشار النادي في بيان أن ماتا (28 عاما) الذي حظي اخيراً بثقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على عكس ما كان الوضع عليه عندما كان البرتغالي يشرف عليه في صفوف تشلسي، سيغيب فترة غير محددة عن الملاعب.



وجاء في البيان: خضع خوان لجراحة بسبب إصابة في فخذه.

ويأتي خبر إصابة ماتا بعد الغيابات الطويلة لمدافعيه كريس سمولينغ (ربلة ساق) وفيل جونز (اصبع قدمه). كما يغيب عن تشكيلة مورينيو السبت في الدوري الانجليزي أمام ضيفه وست بروميتش، نجمه السويدي زلاتان ابراهيموفيتش ولاعب الوسط الإسباني ـندير هيريرا بسبب الايقاف، بالاضافة إلى الفرنسي بول بوغبا المصاب.