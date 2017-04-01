يونايتد "الممل" يفشل في تقليص الفارق مع جاره سيتي

أضاع مانشستر يونايتد ، المبتلى بالاصابات والذي بدا بلا انياب وبأداء ممل، فرصة تقليص الفارق مع أول أربعة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد ان تعادل سلبيا على أرضه أمام وست بروميتش البيون يوم السبت.



وتركت تلك النتيجة يونايتد في المركز الخامس برصيد 53 نقطة من 28 مباراة مباراة وبفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع الذي سيتوجه للقاء أرسنال صاحب المركز السادس يوم الاحد.



وظل وست بروميتش في المركز الثامن برصيد 44 نقطة من 30 مباراة.



وواصل يونايتد مسيرته التي لم يخسر فيها في الدوري الى 19 مباراة الا أن هذا لن يسري كثيرا عن فريق المدرب جوزيه مورينيو الذي لم يصنع الكثير من الفرص وانتظر حتى الدقيقة 67 من أجل أول تسديدة على المرمى.



وتصدى بن فوستر حارس الفريق الضيف لتسديدتين من مسافة بعيدة من ماركوس راشفورد في المراحل الاخيرة من اللقاء بينما كاد دارين فليتشر ان يفاجئ ديفيد دي خيا حارس يونايتد في الناحية الاخرى.