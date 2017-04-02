أتليتكو مدريد يعود من ملقا بفوز ثمين

تقدم فريق أتليتكو مدريد مؤقتا إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه ملقا 2-0 يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.



وعلى ملعب لا روزاليدا انهى أتليتكو مدريد الشوط الأول متقدما بهدف لاعب الوسط الدولي كوكي في الدقيقة 26 بعدما انفرد تماما بمرمى أصحاب الأرض ليسدد بهدوء في الزاوية اليسرى.



وأضاف البرازيلي فيليبي لويس الهدف الثاني لأتليتكو في الدقيقة 74 بتسديدة رائعة في الزاوية الضيقة بعد تعاونه بشكل رائع مع أنطوان غريزمان وفرناندو توريس.



ورفع أتليتكو رصيده إلى 58 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن اشبيلية صاحب المركز الرابع والذي يلتقي يوم الأحد مع ضيفه سبورتينغ خيخون.



وظل ملقا في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.



وحقق أتليتكو فوزه الرابع على التوالي والفوز السابع عشر هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وخمس هزائم فيما خسر ملقة للمرة الـ14 مقابل تسعة تعادلات وستة انتصارات