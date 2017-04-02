أرسنال وسيتي يكتفيان بنقطة ويهدران فرصة اللحاق بتشيلسي

أهدر أرسنال ومانشستر سيتي فرصة جديدة للاقتراب من سباق المنافسة على صدارة الدوري الانجليزي لكرة القدم (بريميرليج) بعدما فرض التعادل الإيجابي 2 - 2 نفسه على مواجهتهما في المرحلة الثلاثين للمسابقة

وارتفع رصيده مانشستر سيتي إلى 58 نقطة في المركز الرابع، علما بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة، فيما رفع أرسنال رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، وفي جعبته مباراتين مؤجلتين.

وأخفق الفريقان بتلك النتيجة في الاستفادة من خسارة تشيلسي (المتصدر) 1 - 2 أمام ضيفه كريستال بالاس أمس السبت في المرحلة ذاتها، وتقليص الفارق مع الفريق الأزرق، صاحب الـ69 نقطة، الذي يطمح في استعادة اللقب الغائب عنه منذ الموسم الماضي.

وعلى ملعب الإمارات (معقل أرسنال)، تقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الألماني الشاب ليروي ساني في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل ثيو والكوت لأرسنال في الدقيقة 40.

ولم يهنأ أصحاب الأرض بهدف التعادل كثيرا، بعدما أعاد الهداف الأرجنتيني سيرخيو أجويرو التقدم لسيتي مجددا في الدقيقة 42، فيما أدرك الألماني شكودران موستافي التعادل لارسنال في الدقيقة 53.