أشبيلية يتعثر بالتعادل مع خيخون.. ويتراجع إلى الرابع

المصدر: أشبيلية - د ب أ

فرض فريق سبورتينغ خيخون التعادل السلبي على مضيفه أشبيلية اليوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وسيطر أشبيلية على مجريات اللعب تماما لكنه عجز عن هز الشباك بفضل التألق اللافت من جانب حارس خيخون إيفان كوييار.

وفشل أشبيلية في الانفراد مجددا بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأسباني وظل في المركز الرابع برصيد 58 نقطة بفارق الأهداف خلف اتلتيكو مدريد الذي تقدم إلى المركز الثالث يوم السبت بفضل فوزه على مضيفه ملقا بهدفين نظيفين.

وظل خيخون في المركز الثالث من القاع بعدما حصد نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 22 نقطة.

وتواصل تراجع نتائج أشبيلية في الفترة الأخيرة حيث لم يذق الفريق طعم النصر في أخر أربع مباريات إذ تعادل مع ديبورتيفو الافيس وليغانيس بنتيجة واحدة 1-1 قبل أن يخسر على ملعب اتلتيكو 3-1 ثم تعادل سلبيا مع خيخون.

وكاد خواكين كوريا أن يتقدم بهدف لأشبيلية في الدقيقة 20 عبر تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس إيفان كوييار أمسك الكرة بثبات.

ورد خيخون بهجمة منظمة انتهت بتصويبة قوية من مانويل كاسترو لكن الكرة مرت من فوق الشباك.

وفرض اشبلية هيمنته على مجريات اللعب في أول نصف ساعة لكنه لم ينجح في الوصول إلى شباك كوييار رغم تهديده المستمر لمرمى الفريق الضيف.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول كان أشبيلية قريبا من التسجيل عبر تسديدة قوية من وسام بن يدر ولكن كوييار وقف له بالمرصاد.

ورد خيخون بهجمة سريعة وصولا إلى مرمى أصحاب الأرض قبل أن يطلق خورخي فرانكو الفيز قذيفة قوية لكنها مرت من فوق العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني كاد فيكتور ماتشين بيريز فيتولو أن يحرز هدف السبق لأشبيلية عبر تسديدة خادعة من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس خيخون أبعد الكرة بأطراف أصابعه لضربة ركنية.

واستمرت المحاولات الهجومية الخطيرة من جانب فريق أشبيلية و كان أبرزها ضربة رأس قوية من البديل فيسنتي ايبورا لكن الكرة مرت مباشرة بجوار القائم.

وتوالت الأهداف الضائعة من جانب أشبيلية حيث حفت التسديدة القوية التي نفذها ستيفين نزونزي بالقائم الأيسر لمرمى خيخون قبل عشر دقائق من النهاية.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.