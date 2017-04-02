أياكس يعزز آماله بحمل لقب الدوري الهولندي

عزز أياكس آماله في المنافسة على لقب الدوري الهولندي بفوزه الثمين 2 - 1 على فينورد روتردام يوم الأحد في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز أدو دن هاغ على رودا كيركراده 4 - 1 وفيتيس آرنهيم على نيميغن 2 - 1 .

وفي أمستردام ، انتزع أياكس فوزا مهما للغاية على فينورد المتصدر ليرفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق مع فينورد إلى ثلاث نقاط.

وباغت أياكس ضيفه بهدف مبكر للغاية سجله لاسه شون في الدقيقة الأولى من المباراة ثم أضاف زميله ديفيد نيريس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 36 .

وأحرز ميشيل كرامر هدف حفظ ماء الوجه لفينورد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وسحق أدو دن هاو ضيفه رودا كيركراده بأربعهة أهداف سجلها شيرالدو بيكر وعبد الناصر الخياطي ومايك هافينار وجويون فيرنانديز في الدقائق الأولى و28 من ضربة جزاء و63 و87 مقابل هدف سجله محمد المقرني في الدقيقة 89 ليرفع أدو دن هاج رصيده إلى 25 نقطة وينتزع المركز السادس عشر بفارق نقطتين أمام كيركراده.

واستعاد فيتيس آرنهيم اتزانه سريعا في المسابقة بفوز ثمين 2 - 1 على نيميغن.

ورفع آرنهيم ، الذي خسر أمام آيندهوفن في المرحلة الماضية ، رصيده إلى 42 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام ألكمار فيما تجمد رصيد نيميغن عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثالث على التوالي والثامنة له في آخر تسع مباريات خاذها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم حسم آرنهيم اللقاء لصالحه في الشوط الثاني بهدفين سجلهما ريكي فان فولسفينكل في الدقيقتين 51 و84 من ضربة جزاء مقابل هدف سجله فيردي كادويغلو في الدقيقة 66 .