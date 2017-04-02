باريس سان جيرمان يهزم موناكو ويخطف كأس الرابطة

توج باريس سان جيرمان بلقب بطولة كأس كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم بعدما تغلب على موناكو 4-1 في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على ملعب "بارك أولمبيك ليون" معقل فريق ليون.

وافتتح لاعب خط الوسط الألماني جوليان دراكسلر التسجيل لباريس سان جيرمان بعد ثلاث دقائق من بداية المباراة ، ثم أدرك ثوماس ليمار التعادل لموناكو في الدقيقة 27 قبل أن يتقدم سان جيرمان مجددا بهدف للنجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة 44 .

وفي الشوط الثاني عزز النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني تقدم سان جيرمان بالهدف الثالث في الدقيقة 54 ثم اختتم التسجيل بالهدف الثاني له والرابع للفريق في الدقيقة 90 .

وجاءت المباراة هجومية وشهدت العديد من الفرص التهديفية على مدار شوطيها مع تفوق باريس سان جيرمان في السيطرة والضغط الهجومي لفترات أطول ، وهو ما ترجمه فريق العاصمة إلى الفوز برباعية ليتوج عن جدارة باللقب في حضور شخصيات بارزة على رأسها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والأمير ألبير الثاني أمير موناكو.

وبات سان جيرمان أول فريق يتوج باللقب لأربعة مواسم متتالية متفوقا على مارسيليا الذي أحرز البطولة في 2010 و2011 و2012 ، كما عزز سان جيرمان موقعه في صدارة قائمة الفرق الأكثر تتويجا بكأس الرابطة برصيد سبعة ألقاب ، مقابل ثلاثة ألقاب لكل من مرسيليا وبوردو أقرب ملاحقيه.