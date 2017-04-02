تير شتيغن يزيد الشكوك حول مستقبله مع برشلونة

ألقى حارس نادي برشلونة مارك-اندريه تير شتيغن بظلال من الشك حول مستقبله مع النادي الكاتالوني، وسط تقارير عن اهتمام بضمه من قبل مانشستر سيتي الانجليزي.

ويسعى مدرب سيتي الحالي وبرشلونة السابق الاسباني بيب غوارديولا إلى الحصول على خدمات الحارس الدولي الألماني (24 عاما) منذ العام الماضي. وأوردت تقارير انجليزية أن سيتي مستعد لعرض 30 مليون جنيه استرليني (35 مليون يورو) للحصول على خدمات تير شتيغن في نهاية الموسم الحالي.

وسألت صحيفة "لافانغوارديا" الحارس حول اهتمام الفريق الانجليزي به وما إذا كان سيبقى مع برشلونة حامل لقب الدوري والثاني في الترتيب حاليا في السنوات المقبلة، فأجاب: لا أعرف.

وأضاف في المقابلة التي نشرت الأحد: أحاول ان أقدم الأفضل من أجلي ومن أجل الفريق. أعطي أفضل ما لدي واتحسن. لا يمكن معرفة ما قد يحصل بعد ذلك".

وانضم تير شتيغن إلى برشلونة عام 2014 قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، ويمتد عقده مع النادي حتى نهاية يونيو 2019، علما أنه يخوض مفاوضات لتمديده.

وزاد الحارس الألماني: أعيش اللحظة، وهذا هو الأهم. أنا سعيد هنا مع زملائي وأصدقائي، وآمل في أن أحرز القابا كثيرة، هذا هو الهدف.