ريال مدريد يهزم ألافيس ويتمسك بالصدارة

واصل ريال مدريد التحليق في صدارة الدوري الأسباني لكرة القدم، بعدما تغلب 3 - صفر على ضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

ورفع الريال رصيده إلى 68 نقطة في الصدارة، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، الذي يلتقي مع مضيفه غرناطة في وقت لاحق ضمن المرحلة ذاتها، علما بأن الريال مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع سيلتا فيغو.

في المقابل، تجمد رصيد ألافيس، الذي تكبد خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم، عند 40 نقطة في المركز العاشر.

ورغم الفوز الكبير، إلا أن ألافيس كان ندا حقيقيا للريال، حيث كان قريبا للغاية من هز الشباك في أكثر من مناسبة خاصة خلال الشوط الثاني، غير أن خبرة لاعبي الريال حسمت الموقف لصالحهم في النهاية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف حمل توقيع النجم الفرنسي كريم بنزيمه في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، أضاف إيسكو وناتشو فيرنانديز الهدفين الثاني والثالث للريال في الدقيقتين 85 و88، ليحقق الفريق الملكي انتصاره الرابع على التوالي ويواصل التغريد منفردا في الصدارة.